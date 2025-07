Un incendio è divampato nella notte in un fast food in via Paolo Orlando a Ostia. È accaduto intorno alle 2.30. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco e polizia con la scientifica per i rilievi.

Secondo quanto riferiscono riferito dai pompieri, le fiamme sono divampate in un locale tecnico all'interno del fast food. Non risultano feriti.

A scopo precauzionale però sono state evacuate momentaneamente due palazzine adiacenti in cui si trovavano circa 50 persone che sono state poi fatte rientrare al termine delle operazioni. Da chiarire le cause del rogo. Sulla vicenda indagano gli investigatori del commissariato Lido.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata