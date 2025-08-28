Un operaio rischia di perdere entrambe le braccia dopo essere finito in in una macchina impastatrice in un incidente sul lavoro avvenuto stamani in un raviolificio della Valtellina, in provincia di Sondrio.

L’uomo ha 36 anni.

Sul posto sono intervenuti in forze i soccorsi: l'elisoccorso da Bergamo, un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica da Sondrio. Allertati anche i carabinieri di Morbegno e i vigili del fuoco.

L'uomo è stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. La dinamica dell'infortunio resta in fase di ricostruzione.

I medici dell'ospedale stanno facendo il possibile per salvare gli arti del 36enne.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata