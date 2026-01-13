Tragedia sul lavoro a Piombinara, comune di Colleferro, alle porte di Roma.

Un operaio di 40 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali.

L’incidente è avvenuto nel capannone di una fornace: l’operaio stava spostando il trasformatore con un muletto quando il macchinario si è rovesciato e lui è rimasto schiacciato.

Sul posto nel primo pomeriggio sono subito arrivati i vigili del fuoco. Con l’ausilio di una autogru hanno sollevato il muletto e hanno liberato il corpo dell’operaio, per cui il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso: l’uomo è morto sul colpo.

Nell’azienda anche gli ispettori della Asl, che hanno avviato un’inchiesta.

(Unioneonline)

