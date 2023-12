Un operaio di 28 anni è morto questa mattina a Milano, schiacciato dal carico di una gru. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile in via Parravicini, zona Stazione Centrale, verso le 9.

Inutili i soccorsi per il giovane lavoratore, per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco.

L'operaio, di origine egiziana, è rimasto schiacciato mentre si trovava sotto il carico al decimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento. Sul posto il personale di Ats per ricostruire la dinamica.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l’uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione dell’autogru una cassaforma (involucro prefabbricato usato per contenere le colate di cemento armato) si è sganciata travolgendolo.

«Ennesima tragedia sul lavoro, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza ma obiettivamente non si fa abbastanza», il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Vanno bene i protocolli, va bene tutto però c'è da fare di più sul tema della sicurezza - ha aggiunto -. Mi ricordo quello che abbiamo fatto a Expo che non era soltanto un protocollo ma una vigilanza continua dei lavori».

