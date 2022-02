La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Luca Sacchi, accusata del tentativo di acquisto di droga nell'ambito del processo per l'omicidio di Sacchi avvenuto nell'ottobre del 2019 a Roma.

Il pm ha inoltre chiesto l’ergastolo per Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto, e 30 anni per Paolo Pirino e Marcello De Propris, che consegnò l’arma usata per sparare. Chiesta invece l’assoluzione per Armando De Propris, padre di Marcello proprietario della pistola che ha ucciso il ragazzo.

L’altra persona coinvolta nell’inchiesta, Giovanni Princi, amico di Anastasiya e Luca, è stato condannato a 4 anni con rito abbreviato.

Quella sera Anastasiya aveva nel suo zainetto 70mila euro, cosa di cui accusò Princi autoassolvendosi: servivano, è l’ipotesi degli inquirenti, per acquistare un ingente quantitativo di marijuana da Del Grosso e Pirino. Questi ultimi due avrebbero cercato di appropriarsi dei soldi senza dare le droga, e l’episodio è finito in tragedia con la morte di Sacchi, ad appena 25 anni.

(Unioneonline/L)

