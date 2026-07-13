La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa.

Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano che, il 5 e il 9 giugno, hanno già fermato due indagati, ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.

(Unioneonline)

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