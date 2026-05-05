Sono undici le persone arrestate e tre quelle fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il primo aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie, nel nord Barese.

Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie.

L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla Dda di Bari. Alle 10.30 conferenza stampa in procura a Bari.

(Unioneonline)

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