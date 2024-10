È stato interrogato questa mattina in ospedale a Bergamo Jashann Deep Badhan, il diciannovenne di origini indiane accusato dell'omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza uccisa a colpi di forbice venerdì notte nella sua casa di Costa Volpino, in provincia di Bergamo.

Uscendo, l'avvocato del giovane, Fausto Micheli, ha commentato: «Non si riesce a capacitare per quello che ha fatto. Da una colluttazione è passato al gesto estremo di uccidere la ragazza. Il giovane non capisce cosa ha fatto e perché: all'inizio c'è stata una colluttazione, forse si è spaventato, la situazione gli è sfuggita di mano. È pentito, addolorato, molto provato. Non conosceva Sara se non di vista. Ha detto che ha sempre fatto del bene agli altri e ora ha fatto questo gesto che non riesce a spiegarsi».

Le indagini si sono da subito indirizzate a capire il legame tra l’assassino reo confesso e l’amica che quella notte era in casa con Sara, con cui il ragazzo ha avuto scambi di sms e telefonate quella sera.

«Doveva incontrarsi con l’amica di Sara (ragazza di 17 anni, ndr) per uno scambio di droga», ha riferito il legale del giovane.

Il Corriere della Sera ha ricostruito le telefonate e gli sms tra i due. Alle 23.25 si chiamano, a mezzanotte e mezzo si scrivono e si danno appuntamento. L’amica di Sara ha riferito di aver rifiutato l’invito di Deep a fare serata con lui a Lovere. Ma lui le scrive: «Sei sotto?». Lei gli risponde di sì e scende in ascensore, lasciando la porta dell’appartamento aperta. Lui, che abita nello stesso complesso residenziale, sale al terzo piano, usando le scale. I due non si incrociano: Deep non trova la ragazza ed entra a casa di Sara, che sente i passi e chiede «chi sei?». In quell’istante parte la furia, pugni e una trentina di forbiciate per uccidere la 18enne.

Ancora troppi i punti da chiarire per comprendere il movente e capire se l’obiettivo di Deep potesse essere l’amica di Sara. A incastrare il 18enne una ferita alla mano. Quando è stato interrogato come testimone, la teneva in tasca, poi ha parlato di un incidente al lavoro. Infine è crollato ed è stato prima indagato e poi arrestato.

