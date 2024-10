È stato arrestato il ragazzo di 19 anni di origine indiana considerato il presunto omicida di Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni trovata morta la scorsa notte nel suo appartamento a Costa Volpino (Bergamo).

Secondo quanto comunicato dai carabinieri, sono stati raccolti «concordanti indizi di colpevolezza» a carico del diciannovenne, che abita in un appartamento di un edificio vicino a quello della vittima, che è quindi stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Non risultano indagate altre persone.

La ragazza è stata uccisa a coltellate. Si trovava in casa assieme al 19enne arrestato e un’altra amica, che al momento del delitto era scesa a prendere delle bibite dal distributore automatico.

Il giovane è stato messo sotto torchio per ore nella caserma di Costa Volpino e avrebbe fatto alcune ammissioni. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono coordinate dal pm titolare del caso Giampiero Golluccio.

Il corpo è stato trovato oggi all’alba nell’appartamento della vittima, in via Nazionale. A lanciare l’allarme l’amica, che era scesa per andare a comprare bevande al distributore e al suo ritorno ha trovato Sara priva di vita, accoltellata. Ha urlato e chiesto aiuto, poi sono intervenuti i vicini che hanno allertato il 118. Nulla hanno potuto i medici.

Subito si è seguita la pista di un delitto maturato nella cerchia di conoscenze, la rapina è stata esclusa perché dalla casa non è stato portato via nulla. Sara Centelleghe viveva in quell’appartamento con la madre separata, era una studentessa dell’istituto professionale socio sanitario di Lovere (Bergamo).

