Dai piani alti di Cologno Monzese trapela «dispiacere» per la reazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha annunciato un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, per la puntata di “È sempre Cartabianca” sul caso Minetti. Nell’occasione il conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, ospite del programma, aveva citato una presunta fonte secondo la quale Nordio avrebbe effettuato un viaggio in Uruguay, fatto smentito dallo stesso ministro. In seguito alle dichiarazioni in tv è emersa l’intenzione del Guardasigilli di fare causa sia a Ranucci sia a Mediaset che a Berlinguer.

Ora arriva il commento alla vicenda da parte dell’azienda di Cologno Monzese: «Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci - sostengono fonti Mediaset - perché le notizie non verificate non sono notizie. Punto. Ma in diretta tutto può accadere e il ministro ha potuto smentire immediatamente le autonome affermazioni dell'ospite in studio. Da editori pluralisti, non censuriamo. Ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, com'è accaduto».

(Unioneonline)

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