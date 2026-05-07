«Chiara fu uccisa da Andrea Sempio»: la procura di Pavia chiude le indagini su GarlascoL’ipotesi dei pm, gli atti alla Procura generale di Milano per sollecitare la revisione del processo a Stasi
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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007.
Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti.
Già notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini, che prelude, dunque, alla richiesta di rinvio a giudizio.
La Procura di Pavia trasmetterà poi gli atti alla Procura generale di Milano, come preannunciato, per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi.
(Unioneonline)