Una maestra di 45 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini che accudiva in un asilo comunale di Milano.

La misura cautelare, firmata dal gip Angela Minerva su richiesta dei pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, è arrivata al termine di un’indagine condotta dalla Polizia locale del capoluogo lombardo.

Le indagini hanno permesso di documentare grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno dieci bimbi di pochi mesi o di poco più di un anno di età.

Maltrattamenti quotidiani come offese volgari, strattonamenti e in alcuni casi anche «mani e gambe sulla schiena» per impedire ai piccoli di alzarsi e per «obbligarli a dormire».

L’educatrice al momento è stata posta ai domiciliari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata