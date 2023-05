Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Roma.

I dimostranti hanno manifestato per il clima inginocchiati per strada, in via del Tritone al semaforo di piazza Barberini.

Erano in sette: prima hanno bloccato il traffico, poi si sono tolti la maglietta restando a torso nudo, mentre un altro si è denudato completamente.

Dopo pochi minuti di blocco, sono arrivate sul posto le Forze dell’ordine, che in poco tempo hanno portato via i presenti.

Il blitz, spiegano gli attivisti, «per denunciare l’oscenità del Governo, che continua ad assistere imperturbabile alla morte dei propri cittadini a causa di eventi meteorologici estremi e ad alimentarne la causa, foraggiando senza scrupoli l’industria del fossile».

(Unioneonline/D)

