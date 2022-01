Nuova tragedia sul lavoro in un cantiere stradale. È accaduto a Besana in Brianza, dove nel pomeriggio un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha solo potuto constatare la morte dell'uomo, dell'apparente età di cinquant'anni.

Si tratta del secondo operaio morto schiacciato da un escavatore in un cantiere stradale in due giorni in Lombardia.

Ieri infatti, a Novate Milanese, un 63enne era deceduto colpito dalla benna staccatasi da un escavatore.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata