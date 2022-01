I soccorsi immediati, la corsa in ospedale: tutto si è rivelato inutile per salvare la vita di un 63enne vittima di un incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio in un cantiere di Novate Milanese. Quando il 118 è arrivato sul posto l’operaio era già in arresto cardiaco ed è stata tentata la rianimazione durante il trasporto al Niguarda.

Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla benna staccatasi da un escavatore.

Anche un suo collega, colto da malore, è stato assistito dai sanitari.

(Unioneonline/s.s.)

