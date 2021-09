Caos all’aeroporto di Milano Malpensa.

Un nubifragio che ha colpito tutta la zona e la città di Milano ha messo temporaneamente in ginocchio uno degli scali più importanti d’Italia. Tutte le piste hanno subito allagamenti, come confermato dall'Enav, e si è deciso per la sospensione di tutti i voli tra le 19 e le 21.30.

Diversi gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco, per persone rimaste intrappolate nelle loro auto nel perimetro esterno dell'aeroporto internazionale. Sul posto gli specialisti del soccorso fluviale, impiegati anche nella zona Cargo, dove circa venti persone sono state evacuate con gommoni da Rafting.

Ci sono stati problemi anche alla dogana extra Schengen dello scalo aeroportuale: tre aerei sono stati dirottati verso altri aeroporti.

(Unioneonline/D)

