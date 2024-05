Una nube chimica, di cloro in reazione con altro componente, si è sprigionata questa mattina intorno alle 8 dalle piscine di Guastalla, a Reggio Emilia.

Si tratta di un impianto privato, adiacente alle molte scuole della cittadina che raccolgono circa 2mila studenti.

Si contano 150 intossicati, per lo più ragazzi, riferisce la sindaca Camilla Verona, in parte ricoverati in pronto soccorso a Guastalla, altri negli ospedali di Reggio Emilia e Montecchio. Per tutti i sintomi evidenziano tosse e lacrimazione.

La situazione al momento sta rientrando, con i ragazzi che stanno ricominciando a rientrare in classe.

