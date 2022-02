Un uomo è stato ucciso stamattina a colpi di pistola a Lanciano, in provincia di Chieti. La vittima è Francesco De Florio De Grandis, noto artista di 72 anni conosciuto come “Ciccillo” o “il pittore della notte”.

Come ogni domenica era uscito per andare a messa ma lungo il tragitto, a poche decine di metri dalla sua abitazione, qualcuno gli ha sparato una decina di colpi. Il figlio, avvertito dalla madre, è arrivato subito sul posto, mentre le forze dell’ordine hanno fermato un vicino di casa, che pare avesse ancora la pistola in mano ma non è chiaro per quale motivo potrebbe aver agito.

Per i familiari tra i due non vi era alcun rancore, sono in corso le indagini.

