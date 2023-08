Momenti di paura questa mattina a Roma per un folle inseguimento nelle strade della Capitale. Protagonista un uomo alla guida di un furgone gru che non si è fermato all'alt della polizia. Così è partito un inseguimento, terminato in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio, vicino alla zona del Vaticano. Quando è stato bloccato ha prima minacciato gli agenti, poi ha chiesto di lasciarlo andare perché «devo fare esplodere questo camion in Vaticano».

Tutto è iniziato intorno alle 7 quando alcuni automobilisti hanno segnalato, all'uscita 15 del Gra, la presenza di un uomo che, a piedi, lanciava oggetti contro le auto. Sul posto è intervenuta la Stradale ma il fuggitivo è riuscito ad allontanarsi. È entrato poi in un autonoleggio e, dopo aver rubato un furgone, è partito. In base a quanto ricostruito, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'inseguimento è durato molti chilometri, nel tragitto sono state speronate due auto della Polizia e alcuni veicoli in sosta. Nessuno è rimasto ferito. Il 50enne è stato poi bloccato in piazza Pio XI da polizia e carabinieri. Al momento del fermo avrebbe minacciato le forze dell'ordine con un coltello. Per lui il pm di turno chiederà la convalida dell'arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria.

