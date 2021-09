“Aiutatemi, non ho niente da mangiare”. I poliziotti sono rimasti senza parole quando hanno ricevuto la telefonata di un 86enne ma non sono rimasti con le mani in mano. Una storia del cuore che arriva da Livorno dove vive Alfredo. È stato lui a chiamare il numero di emergenza per chiedere aiuto dato che, vivendo da solo, a causa di una serie di problemi di salute non riusciva a mangiare da giorni.

Dopo una vita passata a lavorare e rimasto vedovo, ora è in difficoltà economiche e in stato di disagio e indigenza.

Gli agenti della Volante hanno fatto la spesa e sono andati a casa dell’anziano dove gli hanno cucinato il pasto. L’uomo è stato anche visitato dal personale medico e segnalato poi alle autorità per essere seguito.

