Nicola Bartolini aggredito a Milano, si è difeso da una tentata rapina.

Lo fa sapere in uno sfogo su Instagram il ginnasta cagliaritano, residente nel capoluogo lombardo e medaglia d’oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021.

«Milano è una città raccapricciante», racconta l’atleta. «Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mentre portavo fuori il cane per rapinarmi del telefono. Per sua sfortuna anziché portami via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia».

Dalla colluttazione non è uscito benissimo anche Bartolini, le immagini pubblicate mostrano un bernoccolo in fronte e una ferita sulla mano.

«Non c'è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori ogni giorno. Non so come sarebbe andata a finire se fosse successo a una signora o una ragazza, mi ritengo fortunato ad aver preso solo un pugno in fronte ma sicuramente è stato più sfortunato il mio aggressore», è lo sfogo del campione iridato.

