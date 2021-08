Partorita in casa, al termine di una gravidanza che – secondo quanto ricostruito finora – non era stata resa nota al marito. E anche la mamma ha dichiarato di non sapere di essere incinta. La bimba, venuta alla luce il 23 luglio scorso nelle prime ore del mattino, avrebbe poi subito dalla madre atti “diretti in modo non equivoco a provocarne la morte”, tanto che la donna è stata arrestata.

La storia arriva da Martano, nel Leccese, dove la casa di famiglia è stata messa sotto sequestro e i carabinieri stanno svolgendo accertamenti.

Dopo il parto, la piccola è stata abbandonata nel giardino dell’abitazione. Il padre aveva intanto chiamato il 118 e i sanitari l’hanno trovata con alcuni tagli e in stato di ipotermia. In precedenza, un’altra figlioletta della coppia era stata tolta ai genitori dai Servizi sociali.

La neonata è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è in buone condizioni; la mamma, una 34enne, è stata invece arrestata per tentato omicidio aggravato e inserita in una struttura terapeutica.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata