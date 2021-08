Più di 150mila euro in contanti sono stati trovati nascosti all’interno di un muro di recinzione della proprietà di un imprenditore.

Li ha sequestrati ad Arezzo la Guardia di Finanza, dopo che il procuratore Roberto Rossi aveva disposto la perquisizione della proprietà.

Sono in corso gli accertamenti sulla provenienza dell’ingente somma di denaro.

L’imprenditore ha esercitato in passato l’attività di “compro oro”, e si era visto sequestrare 16 chili di metalli preziosi, tra oro e argento, privi della documentazione che ne giustificasse possesso, origine e tracciabilità.

I finanzieri lo hanno monitorato a lungo, pedinandolo in maniera discreta, e in due occasioni lo hanno sorpreso mentre effettuava degli acquisti in nero.

Le indagini hanno ricostruito l'intera rete di approvvigionamento e di vendita dei metalli preziosi, confermando la tesi dell'esercizio abusivo dell'attività di 'compro oro', svolta dall'imprenditore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata