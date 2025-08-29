Nel luglio 2024 fu sventato un piano per uccidere Papa Francesco.

È quanto emerge – come riporta Il Piccolo – da un’inchiesta che ha portato all’arresto di Hasan Uzun, 46 anni turco, detenuto in carcere, in isolamento.

L’attentato sarebbe stato programmato durante una visita del pontefice, morto lo scorso 21 aprile, a Trieste, dove il 46enne è detenuto.

Secondo gli accertamenti il piano sarebbe stato progettato da un'organizzazione turca legata a Isis Khorasan. Dopo l'estradizione dall'Olanda, Uzun ha trascorso alcuni giorni in carcere a Milano, prima di essere trasferito a Trieste.

Proprio a Trieste, in un bar alla stazione, alla vigilia della visita di Bergoglio venne trovata una pistola e alcuni proiettili, all’interno di un trolley abbandonato. Proprio gli accertamenti su questo ritrovamento hanno portato al 46enne, fermato in Olanda dall’Interpol e poi estradato nel nostro Paese.

