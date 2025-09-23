Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Roma d'intesa con la Procura della Repubblica. L’uomo, che deve rispondere di detenzione di droga e di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione, nascondeva nel suo box 66 chili di cocaina e anche un chilo di cocaina rosa. Sequestrate anche due pistole con relativi proiettili.

La struttura veniva controllata con un sistema di videosorveglianza.

La scoperta dopo che i militari avevano notato un atteggiamento sospetto dell’uomo alla vista di una pattuglia. Il successivo controllo e la perquisizione personale estesa anche all'abitazione e al veicolo parcheggiato all'interno del box, con anche il supporto dell’unità cinofila, ha permesso di trovare la cocaina, suddivisa in 66 confezioni da un 1 kg ciascuna, e ancora 1 kg di cocaina rosa suddivisa in due confezioni da mezzo chilo, una confezione da 90 grammi di hashish e altre 6 confezioni da 100 grammi ciascuna di marijuana. Rinvenuti inoltre la somma di 54.170 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. E ancora cinque telefoni cellulari e un libro mastro con cifre, numeri e conti, materiale vario per tagliare, pesare e confezionare la droga, una macchina per sottovuoto e una macchina per contare il denaro.

Le due pistole sequestrate sono una Hege Waffen West Germany, calibro 7.65 con matricola abrasa, compreso caricatore con 5 colpi, e una Beretta, calibro 7.65 con matricola abrasa, comprensiva di due caricatori con 6 colpi ed ulteriori 5 munizioni di tipo da guerra.

Dopo l'arresto il 35enne è stato portato in carcere a Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mentre la droga e tutto il materiale rinvenuto dai Carabinieri sono stati sequestrati.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto.

