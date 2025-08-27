Napoli, accoltella un 18enne: arrestato un ragazzo di 15 anniLa vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie
Un ragazzo di 15 anni di Quarto (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.
Secondo la ricostruzione dei militari sarebbe lui, il responsabile del ferimento un giovane di 18 anni avvenuto lungo corso Italia, nella cittadina flegrea.
La vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Il giovane è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Sono comunque in corso le indagini per chiarire motivazioni e dinamica.
(Unioneonline)