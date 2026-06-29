È rimasta per ore accanto alla nonna ormai senza vita, piangendo fino ad attirare l'attenzione dei vicini. Dramma a Moglia, in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di sette mesi che le era stata affidata dai genitori.

A dare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati dal pianto ininterrotto della piccola e dal fatto che nessuno rispondesse al campanello. Sul posto, ieri intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorritori del 118.

Una volta entrati nell'abitazione, la drammatica scoperta: la donna era deceduta nella notte, mentre la bambina era in buone condizioni. La piccola è stata subito assistita e riaffidata ai genitori, immediatamente avvisati dalle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, la sessantenne, non residente a Moglia, era ospite ed era stata incaricata dai genitori di occuparsi della bambina durante la loro assenza.

La vittima, Rosa Ortiz Adames, è stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio, è stato accertato successivamente. La neonata è stata trasportata per precauzione all'ospedale civile di Mantova: le sue condizioni non destano preoccupazione.

(Unioneonline)

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