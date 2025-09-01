Colpito da un fulmine mentre stava dando da mangiare al cane all’esterno dell’abitazione. Così è morto folgorato Sauro Bellini, uomo di 65 anni, a Castelfiorentino (Firenze).

L’episodio è avvenuto sabato scorso e secondo quanto ricostruito – la Procura sta conducendo degli accertamenti – il fulmine avrebbe colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria per poi rimbalzare sulla ciotola di metallo del cibo del cane, colpendo così il 65enne.

A lanciare l’allarme una vicina di casa dopo ore, quando è uscita una volta finito il temporale e ha visto il corpo in terra. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La Procura ha comunque disposto l'autopsia per stabilire con certezza le cause della morte dell'uomo.

Giorni fa ad Arezzo un altro uomo, uscito con l'ombrello, per cercare il gatto spaventato dal temporale, ha subito un lieve folgorazione a causa di un fulmine caduto a pochi metri di distanza.

