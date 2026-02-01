Le unità cinofile del Comando Provinciale di Cagliari a Milano-Cortina 2026Un’eccellenza che valica i confini dell’Isola per approdare nel prestigioso scenario dei Giochi Olimpici Invernali
L’eccellenza delle unità cinofile del Comando Provinciale di Cagliari valica i confini dell’Isola per approdare nel prestigioso scenario dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.
Tra i protagonisti impegnati a garantire l’incolumità di atleti e spettatori nella cornice montana di Bormio, spicca l’unità specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi composta dal pastore tedesco Iris e dal suo conduttore.
Partiti da Cagliari per unirsi al complesso dispositivo di sicurezza nazionale, lavorano quotidianamente nelle attività di bonifica e controllo preventivo lungo le piste olimpiche e nelle aree sensibili che ospiteranno le competizioni.
Iris, esemplare di straordinaria agilità e fiuto, affiancata dal suo conduttore, un Vice Brigadiere dell'Arma, rappresenta una delle fondamentali componenti dispiegate dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione di potenziali minacce, assicurando ispezioni capillari su ogni settore dell'evento.
Una presenza, in un contesto internazionale così rilevante, che riconferma l’alto livello di specializzazione raggiunto dai reparti del Comando Provinciale e la versatilità dei Carabinieri sardi.
