Sparatoria tra polizia e un rapinatore a Milano. L’allarme a Rogoredo, poco dopo le 15, quando un uomo, probabilmente di origine straniera, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando al lavoro, ha aperto il fuoco contro gli agenti delle volanti che lo hanno intercettato in strada.

I poliziotti hanno quindi risposto al fuoco e lo hanno ferito gravemente.

L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Già in corso i primi rilievi della Scientifica, l’area in cui è avvenuta la sparatoria è stata bloccata da decine di agenti.

