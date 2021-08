Indagini in corso in Veneto dopo la morte di un 51enne di Mira (Venezia), deceduto tre giorni dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid.

Da quanto si apprende, la Procura di Venezia ha disposto il sequestro della fiala somministrata alla vittima, Alessandro Cavarretta, presa in consegna di carabinieri del Nas e che verrà sottoposta ad analisi.

Le autorità locali, in via cautelativa, hanno nel frattempo deciso di non utilizzare la restante parte del lotto, segnalandolo alle autorità competenti.

Da quanto si apprende, l'uomo si era presentato il 18 agosto al centro vaccinale “drive through” di Oriago, dove gli era stata inoculata una dose di Pfizer. Poche ore dopo avrebbe accusato febbre e gonfiore alle gambe. Il medico di base gli avrebbe prescritto quindi un farmaco, prima che le sue condizioni peggiorassero drasticamente.

Poi le condizioni del 51enne sono precipitate e l’uomo ha perso conoscenza. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo.

I medici ipotizzano che la morte sia stata causata da una tromboembolia. Il magistrato che si occupa dell’indagine ha disposto l’autopsia.

