Monopattino truccato andava a oltre 100 km/h: fermato e sequestratoScoperto dalla polizia locale durante i primi controlli sul nuovo targhino obbligatorio
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Sembrava un monopattino, ma in realtà andava come una moto di grossa cilindrata. Gli agenti della polizia locale di Ancona non credevano ai propri occhi quando sul display del rilevatore è comparsa la cifra: oltre 100 chilometri orari.
È successo durante i primi controlli sul nuovo obbligo del "targhino", entrato in vigore il 16 maggio. Il contrassegno identificativo - un adesivo non rimovibile di 50x60 mm con tre lettere e tre numeri - è ora obbligatorio per tutti i monopattini elettrici. Il mezzo è stato immediatamente fermato e sequestrato. Le analisi hanno confermato i sospetti: il monopattino era stato truccato, trasformato in un veicolo fuorilegge che sfrecciava a velocità da autostrada. Un pericolo concreto per chi lo guidava e per chiunque si trovasse sulla sua traiettoria. La polizia locale ha elevato anche 15 multe, da 70 euro l'una, per targhini mancanti.
L'Amministrazione comunale e la polizia locale avevano anticipato l'obbligo con un volantino multilingue distribuito in città, per informare soprattutto i lavoratori stranieri che usano il monopattino per spostarsi ogni giorno.
(Unioneonline)