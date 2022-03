Terribile incidente stradale questa sera poco dopo le 18.30 nel Foggiano, lungo la autostrada A16 Napoli-Canosa.

Coinvolti un’auto e un minibus di un istituto religioso, che in seguito allo schianto che si è verificato nel tratto tra Candela e Cerignola ovest si è ribaltato, ha rotto il guard rail ed è finito in una scarpata.

Tragico il bilancio: tre persone sono morte (non quattro come riportato in un primo momento) e altre nove sono rimaste ferite e trasferite in ospedale con l’elisoccorso. Sono tutte suore le vittime.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione ottavo Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest è stato chiuso, in serata ben due chilometri di coda in direzione Canosa.

