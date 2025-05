Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, ha ricevuto minacce di morte.

L'avvocatessa, da mesi impegnata nella difesa del 37enne, che faceva parte della cerchia dei suoi amici, ha ricevuto sia «mail bellissime» sia «minacce di morte allucinanti» e per queste ha sporto denuncia.

Effetti collaterali indesiderati della nuova inchiesta aperta a 18 anni dal delitto di Garlasco. Angela Taccia nei giorni scorsi era finita nel mirino per un post sui social pubblicato quando Sempio, convocato in Procura per un interrogatorio, non si è presentato per un cavillo procedurale. La sua legale aveva scritto sui social: «Guerra dura senza paura. CPP (codice di procedura penale, ndr) we love you».

In difesa di Angela Taccia sono intervenuti anche gli avvocati di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio e sempre professatosi innocente. «Questo clima d'odio deve finire, non è accettabile, sembra che la situazione stia sfuggendo di mano e bisogna mettere un limite a tutto questo. Siamo molto dispiaciuti ed esprimiamo la massima solidarietà alla collega», ha affermato l'avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi.

