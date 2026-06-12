Milano, passeggero di un monopattino morto nello scontro con un’autoLa vittima aveva 19 anni: ferite lievi per una ragazza alla guida della vettura e per il conducente del mezzo a due ruote
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Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportare nello scontro con una vettura, accaduto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione, alla periferia di Milano.
Ferite lievi invece per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza di 21 anni che era alla guida della vettura.
Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione.
Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.
(Unioneonline)