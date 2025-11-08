Un incendio è divampato ieri in un palazzo di sette piani in via Bernardo Rucellai 20, a Milano. Nel rogo ha perso la vita un’anziana di 80 anni, residente nello stabile.

Le fiamme si sono sviluppate, secondo le prime informazioni, dall’appartamento della vittima, situato al piano rialzato, per poi propagarsi rapidamente agli altri locali. Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

Diversi condomini sono stati evacuati in via precauzionale. Sei di loro sono stati assistiti dal personale sanitario dell’Areu, arrivato con sei mezzi di soccorso. Fortunatamente, nessuno dei residenti ha riportato ferite tali da richiedere il ricovero in ospedale.

