Migliaia di bottiglie in plastica di ketchup e mayonese di provenienza statunitense stanno arrivando sulle coste del Salento. Tutte vuote le prime, piene e ancora sigillate le seconde.

Come siano finite in mare, per ora, è un mistero. Un vero e proprio giallo, l’ipotesi è che le abbia perse qualche nave.

Le bottiglie per il ketchup sono rosse e sono arrivate in due ondate, nella prima erano più grandi e nella seconda più piccole. Quasi tutte vuote, solo alcune hanno un po’ di ketchup misto all’acqua di mare all’interno.

Arrivano sulle spiagge di Lecce e di Gallipoli, in minor parte anche sul litorale brindisino.

Enzo Suma, ideatore del progetto “Archeoplastica”, ha documentato l’insolito fenomeno. Lo stesso Suma un anno fa documentò l’arrivo via mare di numerose confezioni di conserve provenienti dall’Albania.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata