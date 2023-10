Non si placa l’eco mediatica della separazione tra la premier Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno, annunciata sui social dopo il caso dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia.

E anche in Medioriente, dove è volata per la conferenza di pace del Cairo e per incontrare i vertici dello Stato d’Israele in guerra contro Hamas, la presidente del Consiglio ha avuto modo di accennare alla vicenda, nei suoi colloqui con i giornalisti.

«Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre», ha detto Meloni, rispondendo a chi le domandava quanto le sia costato partire per un viaggio così delicato all'indomani dalla separazione.

L’annuncio di Meloni, su Facebook, sembrava lanciare anche frecciate contro le possibili strumentalizzazioni della sua vicenda personale. Ma, ha chiarito Meloni, «non c'è una parte politica. Di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo».

Quanto a Giambruno, Mediaset ha confermato la sua decisione di autosospendersi dalla conduzione della trasmissione “Diario del Giorno”, su Rete 4, per almeno una settimana.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata