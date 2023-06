«Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo e ti renderemo orgoglioso».

Giorgia Meloni, poco dopo i funerali di Stato, rende omaggio a Silvio Berlusconi con un post su Facebook a corredo di un video in cui si ripercorrono alcuni momenti della vita del Cav, dal discorso della discesa in campo in poi e si conclude con l’immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI.

«Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l'obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l'Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso».

Ancora: «Combattente, coraggioso, determinato. Uno dei più grandi imprenditori che l’Italia abbia avuto, capace di innovare e costruire nuove strade. Sempre pronto a difendere l’interesse nazionale. Ha governato con l'orgoglio, la visione e l'autorevolezza che una nazione come la nostra merita e richiede. Ha reso l'Italia centrale nello scenario internazionale. E ha scritto pagine significative della nostra storia».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata