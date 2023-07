Salvatore Parolisi esce dal carcere: l’ex militare condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie Melania Rea può usufruire di permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso.

Nel 2015 la pena di 30 anni inflittagli in primo grado gli è stata ridotta a 20 (confermati in Cassazione), di cui 12 sono già stati scontati.

Proprio nel corso di una di queste uscite, Parolisi ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Chi l’ha visto?”. «Sarà dura – ha detto – perché col mio nome è così e ci sono pregiudizi».

Melania Rea scomparve il 18 aprile 2011, in provincia di Teramo. Il suo corpo senza vita venne ritrovato due giorni dopo.

L’ex caporalmaggiore si è sempre dichiarato innocente.

(Unioneonline/l.f.)

