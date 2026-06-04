Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito le commissioni dell'Esame di Maturità. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile a questo link.

Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede nei licei 273.854 studenti; negli Istituti tecnici 167.136 maturandi e 86.617 negli Istituti professionali.

Le commissioni d'Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola.

La pubblicazione delle commissioni rappresenta un'altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. S’inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

(Unioneonline)

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