Preoccupano le condizioni di salute del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricoverato ormai da una settimana in una cella del reparto per detenuti del S.Salvatore dell’Aquila. L’8 agosto era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’occlusione intestinale ma ora i medici sono in apprensione per il tumore al colon, in uno stadio avanzato, che ha fatto peggiorare le condizioni generali dell’ex latitante.

La gestione del suo caso, visto l’aggravarsi delle condizioni di salute, si sta rivelando molto complessa e coinvolge specialisti, vertici e istituzioni competenti. L’uomo è ricoverato da oltre un mese nella struttura ospedaliera. Prima del trasferimento era recluso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila.

Sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare, è sotto stretto controllo medico. Ma la sua permanenza nella struttura potrebbe durare a lungo in quanto le sue condizioni non sarebbero compatibili con la detenzione in cella e perché nel carcere non è presente una struttura sanitaria adeguata.

A chiedere le cure ospedaliere, nelle scorse settimane, sono stati gli amici e i parenti. Alcuni di loro hanno anche fatto visita al boss.

(Unioneonline/v.f.)

