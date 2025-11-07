L’assemblea dei delegati della Cgil ha deciso di indire lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo.

L'annuncio è stato dato oggi nel corso di una iniziativa del sindacato a Firenze, a cui ha partecipato anche il segretario generale Maurizio Landini. Immediate le reazioni del Governo, all’insegna della polemica.

«La Cgil annuncia sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì… Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo e organizzare lo sciopero in un altro giorno della settimana», ha scritto sui social il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini.

«Un nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?», ha fatto eco, ironizzando, la premier Giorgia Meloni.

