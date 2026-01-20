Maltempo, è “allarme selfie”. La Protezione civile: «State lontani da moli e scogliere»Avviso delle autorità per scongiurare la pericolosa tentazione di scattare foto nei pressi del mare in tempesta o dei fiumi in piena
Non solo allerta meteo in Sardegna, Sicilia e nelle altre zone d’Italia interessate dall’ondata di maltempo.
Con un post diretto e senza troppi giri di parole la Protezione Civile ha anche lanciato una sorta di “allarme selfie”.
"ATTENZIONE! Venti forti e rischio mareggiate. State alla larga da moli, pontili, scogliere, litoranee. Fidatevi…”, si legge in un post diffuso sui canali social ufficiali, accompagnato da un’immagine che ritrae una persona intenta a scattarsi foto con lo smartphone davanti al mare in tempesta. Eloquente anche la didascalia: “Potrebbe non essere un bel ricordo”.
