Emergenza in serata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo: il pilota di un volo Ryanair in arrivo da Dublino ha accusato un malore durante il viaggio ed è stato soccorso appena è atterrato nello scalo lombardo.

L’aereo è rimasto bloccato in mezzo alla pista e tutti i voli in partenza e arrivo sono stati dirottati. Pesanti i disagi per il traffico in tutto il nord Italia e conseguenze si sono registrate anche sui collegamenti con la Sardegna.

A Cagliari era previsto un decollo operato dalla compagnia irlandese proprio per Bergamo: fissato alle 22,45 è slittato all’una. Mentre il collegamento atteso al Mario Mameli da Orio al Serio alle 22,10 non dovrebbe atterrare prima di mezzanotte e mezza.

