Sembrava un incidente la morte di madre e figlio a Teolo, in provincia di Padova. Rosa Dalla Valle, 87 anni, e Paolo Rampon, 60, sono stati trovati senza vita ieri mattina nel loro appartamento in una villetta.

Da un primo sopralluogo è stato ipotizzato che a ucciderli fossero stati, accidentalmente, i fumi del camino. Ma un’ispezione più approfondita ha fatto emergere un altro scenario. I due avevano sigillato porte e finestre affinché il monossido saturasse l’abitazione. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, allarmati dai vicini che hanno sentito anche uno scoppio, era ormai troppo tardi.

In casa c’erano anche banconote per 20mila euro, tutte tagliate. Per gli inquirenti un gesto che rappresenta i pessimi rapporti che avevano con i parenti, quindi il desiderio di rendere il contante inutilizzabile così da non lasciarlo a potenziali eredi.

(Unioneonline/s.s.)

