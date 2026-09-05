Il padre di Lorena Isceri in lacrime: «La politica prenda provvedimenti, siamo distrutti»Appello alle istituzioni del papà della donna uccisa dall’ex, che l’ha lanciata da un cavalcavia sulla A1
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«Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti violenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane».
Ha il volto rigato dalle lacrime Franco Isceri, padre di Lorena, la donna uccisa dall’ex che l’ha lanciata da un cavalcavia sull’autostrada A1.
L’uomo ha lanciato sui social un video appello rivolto al presidente della Repubblica, alla presidente del Consiglio e a tutti i politici.
«Sono Franco Isceri il papà di Lorena, un padre distrutto - dice l'uomo parlando lentamente – Prendete provvedimenti affinchè tragedie come quella di Lorena non accadano più». Lorena, aggiunge, «era educata, studiosa, dedita allo studio e al lavoro, aveva tanti sogni, ma ora non li ha più». E con lei in quel cavalcavia, conclude l'uomo, «è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta».
(Unioneonline)