Il fantino sardo Dino Pes, detto Velluto, trionfa all’edizione 2026 del Palio di Asti, conducendo il cavallo Excalibur del Rione San Martino-San Rocco alla vittoria della storica corsa.

La competizione, vissuta in un clima di grande entusiasmo nella piazza astigiana, ha ribaltato i pronostici della vigilia che puntavano sui favoriti Tanaro e San Pietro. Decisivi gli ultimi metri di gara, segnati da una caduta senza conseguenze fisiche per i cavalli e per i fantini dei due borghi rivali, che ha spianato la strada al sorpasso decisivo di Velluto – nato a Silanus nel 1980 e già vincitore del Palio di Siena - tra la gioia incontenibile dei tifosi del rione San Martino-San Rocco, che attendevano da 14 anni di tornare a conquistare il Drappo, simbolo della gara.

(Unioneonline)

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