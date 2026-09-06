È stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino: la donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale,che si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello.

Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna il ventottenne tunisino si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato.

Il fuggitivo è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino a Lioni, Comune a dieci chilometri da Calitri dove è avvenuta l'aggressione. La donna è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.

(Unioneonline)

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