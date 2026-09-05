 Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso in provincia di Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.

(Unioneonline)

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